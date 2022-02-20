"Руки прочь от Украины": в Москве задержали участников антивоенных пикетов (фото)

В Москве шестеро россиян вышли на одиночные пикеты, выступая против войны с Украиной.
В центре Москвы силовики задержали шестерых участников одиночных пикетов, которые выступали против войны с Украиной.
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Один из задержанных — правозащитник Лев Пономарев и Юрий Самодуров. Задержали также Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Михаила Удимова и Ольгу Мазурову.
У участников пикетов были плакаты с надписями "Россия, не трогай Украину" ,"Долой власть чекистов", "Руки прочь от Украины", "Нет войне с Украиной" и "Свободу украинским политзаключенным".
Напомним, что Москве экс-полицейский развернул плакат "Путин убийца" и сразу был задержан.
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