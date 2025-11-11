Путин со свечой / © Getty Images

Российского диктатора Путина, которому сейчас 73 года, в последнее время преследуют слухи о его плохом здоровье, в частности о болезни Паркинсона или раке, которые Кремль опровергает.

Путина видели, как он шатался на желеобразных ногах и отчаянно хватался за стол во время интервью, будто пытался удержаться, пишет издание The Sun.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский даже заявил в начале этого года, что это «факт», что его больной коллега скоро умрет.

Теперь, на шокирующих новых фотографиях, правая рука Путина имеет видимые выпуклые вены, выступающие сухожилия и тонкую, морщинистую кожу.

Украинские источники утверждают, что российский диктатор может страдать от боли.

Журналист Дмитрий Гордон сказал: «Путин сжимает руки во что-то похожее на кулаки. Они выглядят опухшим и болезненным, с венами, которые заметно выпирают на одной руке».

Политик и эксперт по безопасности Антон Геращенко добавил: «Что-то не так с руками Путина. Кроме того, что они покрыты кровью по локти [от его убийств на войне], у него еще и вены набухли».

Выпуклые вены на руке Путина вызвали новую волну слухов об ухудшении здоровья диктатора / © The Sun

Путин дрожал и, похоже, чувствовал боль, он держался за стол во время телевизионной встречи / © The Sun

Канал Nexta прокомментировал: «Пользователи интернета удивлены случившимся с руками российского диктатора. Они выглядят очень болезненно».

Путин показал свои выпуклые вены во время разговора с 22-летней Екатериной Лещинской, возглавляющей лоялистскую группу под названием «Здоровое Отечество», призывающей к запрету вейпов в России.

Путин показал свои выпуклые вены во время разговора с 22-летней Екатериной Лещинской, которая возглавляет группу, призывающую к запрету вейпинга в России / © The Sun

Другие источники утверждают, что Путин лишь демонстрирует обычные признаки мужского старения, которые он пытается с помощью косметической хирургии скрыть от россиян после более чем четверти века пребывания у власти.

Эти фото появились через два месяца после того, как Путин и 72-летний китайский диктатор Си Цзиньпин с энтузиазмом обсудили биологические инновации, которые могли бы позволить им дожить до 150 лет.

Путин сказал своему соотечественнику-деспоту: «Человеческие органы можно непрерывно пересаживать. Чем дольше живешь, тем младше становишься».

Во время разговора, случайно подслушанного в Китае, Си сказал Путину: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

© The Sun

Странные кадры с прошлого года показывают, как нога Путина сильно дергается, когда он выступал на публичном мероприятии.

Желейные ноги Путина снова бросились в глаза, когда российский диктаттор прощался с президентом США Дональдом Трампом на Аляске летом — и, казалось, был на грани срыва.

Путин шатался на желеобразных ногах во время саммита с Трампом на Аляске / Фото: East2west News

Многие утверждают, что российский лидер выбрал обувь для увеличения роста, чтобы минимизировать разницу в росте с президентом США, рост которого 193 см.

Ральф Гофф, бывший руководитель операций ЦРУ в Европе и Евразии, в августе заявил газете The Sun, что Путин болен и напуган, поскольку его отстранение от власти происходит подобным образом, как и его друга Асада.

Гофф сказал, что здоровье и благополучие российского президента является его «главной обеспокоенностью», добавив: «Путин — это человек, который боится Covid, боится заболеть».

Ходили даже слухи о более серьезном диагнозе — возможно, раке или болезни Паркинсона.

Шокирующая утечка шпионской информации свидетельствует о том, что Путин борется с раком поджелудочной железы, щитовидной железы и даже простаты.

В электронных письмах от источника в российской разведке, которые получила газета The Sun, отмечалось: «Я могу подтвердить, что ему поставили диагноз болезни Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует… Путина регулярно напихиваются всяческими тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими поджелудочками».

Инсайдер добавил: «Это не только вызывает сильную боль, у Путина наблюдается отек лица и другие побочные эффекты, в частности провалы в памяти».

Путин, находящийся у власти на посту президента или премьер-министра России от 1999 года, регулярно через своих посредников грозится нанести ядерные удары по Западу или Украине. Его часто изображают с российским ядерным портфелем, чтобы подчеркнуть его способность устроить Армагеддон в мире — подчеркивая, что его рука держит кнопку.

Путина часто фотографируют с российским ядерным портфелем / © The Sun

Напомним, после встречи с Трампом Путин вызвал новые подозрения относительно своего здоровья — журналисты указали на хромую походку, которая выдала ужасный диагноз.