Руки загребущие: Жданов объяснил, зачем Россия отправила "вагнеровцев" в Африку

Жданов рассказал, как РФ с помощью "вагнеровцев" пытается "оккупировать" Африку
Россия с помощью частных военных компаний, в том числе и "Вагнера", пытается максимально вмешаться в дела африканских стран.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем youtube канале.
"Африка сейчас меньше всех задействована и мировой глобальной системе экономики и финансов. Фактически это "непаханое поле". Поэтому все бросились в Африку", — отметил эксперт.
По его словам, Китай очень сильно пытается привлечь африканские страны на свою сторону, в том числе инвестициями, военно-технической помощью, помощью в разработках полезных ископаемых. Россия делает то же, в то время как ЕС и Штаты отстают.
"Поэтому не удивительно, что и в ЦАР и в Ливии были "вагнеровцы". Россия пытается не то, чтобы оккупировать Африку — в некоторых странах российские "вагнеровцы" обеспечивают охрану первых лиц: президентов, министров и т.п. Они обеспечивают охрану шахт по добыче алмазов или золота. Россия очень сильно пыталась к началу войны вмешиваться и проникать на Африканский континент. Они хотели побольше африканских стран поставить под свое влияние", – подытожил Жданов.
"Вагнеровцы" в Африке: что известно
Наибольшую активность россияне проявляют в ЦАР. Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" вербуют боевиков в тюрьмах Центрально-Африканской Республики. Завербованных узников из ЦАР, отправляемых воевать в Украину, называют "черными россиянами".
Также в ЦАР было совершено покушение на россиянина, связанного с ЧВК "Вагнера". В конце ноября в ЦАР неизвестный самолет нанес авиаудары по боевикам ЧВК "Вагнера".
По данным CNN, российские наемники принимают непосредственное участие в пытках и убийствах мирного населения ЦАР.
Между тем, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо обвинил соседнюю страну Буркина-Фасо в использовании наемников из российского ЧВК "Вагнера".