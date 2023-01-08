Руки загребущие: Жданов объяснил, зачем Россия отправила "вагнеровцев" в Африку

Россия с помощью частных военных компаний, в том числе и "Вагнера", пытается максимально вмешаться в дела африканских стран.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем youtube канале.

"Африка сейчас меньше всех задействована и мировой глобальной системе экономики и финансов. Фактически это "непаханое поле". Поэтому все бросились в Африку", — отметил эксперт.

По его словам, Китай очень сильно пытается привлечь африканские страны на свою сторону, в том числе инвестициями, военно-технической помощью, помощью в разработках полезных ископаемых. Россия делает то же, в то время как ЕС и Штаты отстают.

"Поэтому не удивительно, что и в ЦАР и в Ливии были "вагнеровцы". Россия пытается не то, чтобы оккупировать Африку — в некоторых странах российские "вагнеровцы" обеспечивают охрану первых лиц: президентов, министров и т.п. Они обеспечивают охрану шахт по добыче алмазов или золота. Россия очень сильно пыталась к началу войны вмешиваться и проникать на Африканский континент. Они хотели побольше африканских стран поставить под свое влияние", – подытожил Жданов.