Руководил шпионами и помогал "Вагнеру": один из главных мошенников Германии работал на Россию – WSJ

Мошенник использовал компанию Wirecard, в которой работал, чтобы незаконно помогать российским спецслужбам переводить деньги для финансирования сделок во всем мире.

Бывший операционный директор немецкой платежной компании Wirecard Ян Марсалек, скорее всего, почти 10 лет был российским агентом. Он сбежал в Москву после того, как в 2020 году стало известно об исчезновении около 2 млрд дол. из баланса компании.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В материале говорится, что вскоре после того, как в июне 2020 года немецкий гигант Wirecard, предоставлявший услуги платежных транзакций, сообщил об исчезновении со своего баланса около 2 млрд. долл. Марсалек сел на частный самолет и вылетел из Австрии. Этот самолет сел в Беларуси, откуда Марсалека машиной отвезли в Москву. Там он получил российский паспорт на выдуманное имя.

Также читайте Стало известно, в какой стране Европы находится больше всего российских шпионов

"Представители западных разведок и служб безопасности теперь пришли к тревожному выводу: Марсалек, скорее всего, был российским агентом почти десять лет", – отмечает издание.

Марсалек помогал РФ финансировать операции по всему миру

Марсалек уже был обвинен в воровстве сотен миллионов долларов у инвесторов. После многочисленных международных расследований чиновники утверждают, что 43-летний уроженец Австрии использовал Wirecard, чтобы незаконно помогать спецслужбам России переводить деньги для финансирования сделок во всем мире.

Операционный директор Wirecard также помогал наемникам из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным западной разведки, на сегодняшний день Марсалек занимается реконфигурацией своей бизнес-империи в Африке от имени российских чиновников из своей новой резиденции в Дубае.

Читайте главные новости дня:

Что известно о Яна Марсалеке – факты из биографии

Марсалек родился в 1980 году в австрийском Клостернойбурге. Его дед по отцовской линии Ганс Марсалек – этнический чешский коммунист и борец сопротивления, выживший в нацистском концлагере и ставший одним из основателей того, что впоследствии превратилось в разведывательную службу Австрии. Ганс был удостоен высшей награды Австрии за достижения перед государством. В начале 2023 года историки нашли в архивах данные, свидетельствующие, что Ганс был двойным агентом и работал на СССР.

Бывшие сотрудники вспоминают Яна Марсалека как бонвивана (любителя вечеринок и богатого образа жизни), арендовавшего в свое время особняк в Мюнхене за 35 тыс. евро в месяц. Он зарабатывал миллионы долларов в год и путешествовал по всему миру на частных самолетах.

Бизнесмен также был одержим тайным мировым шпионством, но многие считали, что это просто блеф.

Однажды Марсалек в своей штаб-квартире в Мюнхене показал посетителю селфи с актером Леонардо Ди Каприо и ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По словам двух человек, на столе у бизнесмемна стояла статуэтка президента России Владимира Путина.

Марсалек руководил 5 болгарами-шпионами из Британии

По информации от британских прокуроров, в период 2020-2023 годов эксоперационный директор Wirecard руководил группой из пяти болгар-шпионов в пользу России, проживающих в Британии. Они собирали информацию о людях, чтобы облегчить их похищение. А Марсалека спецслужбы РФ использовали в качестве посредника.

Бизнесмен находился в списке наиболее разыскиваемых Интерполом лиц. Однако в 2021 ему удалось открыть в Лондоне консалтинговую компанию на свое имя, используя паспорт гражданина Чехии. Эта фирма закрылась в 2022 году. Она могла использоваться для платежей шпионам.

Помогал покупать в Дубае оружие для России

По данным западных спецслужб, Марсалек также посещал Дубай и работал там с офицером российской разведки в отставке, покупавшим оружие для РФ. По мнению представителей спецслужб, сейчас он вместе с некоторыми своими сообщниками проводит большую часть времени в эмирате.

Правительство ОАЭ и немецкий адвокат бизнесмена не ответили на просьбу о комментарии. А представитель российского правительства назвал "политизацией" обвинения в связях Марсалека со спецслужбами РФ.

Помогал России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке

Чиновники из Wirecard рассказали, что Марсалек также помогал российским ГРУ и СВР платить работникам разведки и информаторам, а также переправлять деньги в зоны конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

Передавал Москве информацию о немецкой разведке

Западные чиновники подозревают, что Марсалек собирал и передавал Москве информацию о других клиентах Wirecard. В частности, речь идет о главном разведывательном агентстве Германии BND и Федеральном уголовном управлении (эквивалент американского ФБР).

Такая информация позволила бы российским шпионам отслеживать масштабы сбора разведывательной информации в Германии. Представители германской разведки сообщили, что вынуждены были переехать и создать новые личности для некоторых людей.

Банкротство Wirecard

Также читайте Буданов рассказал, собирается ли РФ воевать и в 2025 году

Марсалек присоединился к Wirecard в 2020 году. Компания тогда оказывала платежные услуги порносайтам и сайтам азартных игр. Она быстро росла, превратившись в редкую историю успеха германских технологов. Wirecard имела такой авторитет в Германии, что тогдашний канцлер Ангела Меркель вела переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы тот позволил компании работать на рынке КНР.

Однако в июне 2020 года компания Wirecard объявила о банкротстве, потому что не могла найти 1,9 млрд евро налички, которая отражалась на балансе фирмы. Прокуроры утверждают, что миллиарды средств инвесторов были выведены с помощью фиктивных сделок и сделок по завышенной стоимости.

Гендиректор Wirecard Маркус Браун был обвинен в обмане инвесторов и других преступлениях. Адвокат Брауна заявил, что тот не знал о какой-либо связанной с разведкой деятельности Марсалека.

Марсалек во время работы в Wirecard занимался разведкой

По данным следствия и парламентского расследования в Германии, Марсалек в течение всего времени работы в Wirecard занимался разведкой. Среди его деловых партнеров были офицеры разведки и экс-шпионы из США, Европы и Ближнего Востока, а также люди и организации, связанные со спецслужбами РФ.

Два бывших деловых партнера Марсалека сообщили, что он рассказывал, что работает как на российские спецслужбы, так и на их западных коллегах. Бизнесмен хвастался тем, что ездил в Ливию и Сирию с российскими партнерами. Он рассказывал, что занимался переводом средств для российских спецслужб и наемников в этих двух странах.

Марсалек также делился, что ездил в Ливию и Сирию вместе с бывшим кремлевским чиновником Станиславом Петлинским, сейчас живущим в Монако.

Служба внешней разведки Германии и немецкий аналог ФБР – ВКА – использовала кредитные карты и банковские счета Wirecard для своих агентов за рубежом, а также для оплаты информаторов в стране и за рубежом. В ВКА приходилось на Wirecard до трети платежей. Источник рассказал, что немецкие спецслужбы использовали именно эту компанию, потому что она была более сговорчивой, чем многие другие банки на Западе.

В спецслужбах Германии говорят, что настоящие лица агентов не связаны с тайными банковскими счетами, так что у Марсалека были ограничены возможности передавать России тайны об этом европейском государстве. Однако у Марсалека был доступ к псевдонимам агентов, и он мог отслеживать некоторые их перемещения и действия, контролируя платежи и покупки.

Марсалек приказывал сотрудникам Wirecard Bank нарушать правила защиты и другие правила, чтобы собрать данные о клиентах. По подозрениям некоторых чиновников, он передавал эти данные России.

Как рассказали следователи и сотрудники спецслужб, Марсалек во время поездок по всему миру в должности исполнительного директора чаще всего выбирал Россию. За годы до побега он совершил туда десятки поездок.

Немецкая контрразведка отказывается рассказывать, как справилась с последствиями, но агентам пришлось изменить псевдонимы и разорвать все связи с банком.

К слову, сейчас в Германии продолжаются суды по делу экс-сотрудника Службы внешней разведки страны, которому спецслужба РФ заплатила по меньшей мере 450 тыс. евро в обмен на информацию об оружии, которое Запад передавал Украине.

Читайте также: