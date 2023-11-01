Руководитель ФБР сделал заявление о высокой угрозе террористических атак в США

Атаки ХАМАСа на Израиль могут вызвать угрозы, подобные тем, что создавали ИГИЛ.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в Соединенных Штатах Америки из-за войны ХАМАСа и Израиля возросла террористическая угроза, подобная тем, что создавал ИГИЛ.

Об этом он сказал в своем выступлении перед Комитетом по внутренней безопасности Сената, сообщило CBS news.

"Только за последние несколько недель многочисленные иностранные террористические организации призывали нападать на американцев и Запад. Мы проживаем опасный период. Это не время для паники, но сейчас нужно быть бдительными", — подчеркнул Рей.

Вместе с тем, подчеркнул глава ФБР, пока нет никаких признаков того, что ХАМАС собирается или имеет возможность осуществлять атаки в США. Впрочем, добавил Рэй, "мы не исключаем такую возможность".

По его словам, эта угроза определенным образом достигла "исторического уровня", ведь еврейское общество стало мишенью для террористов. Директор ФБР отметил, что евреи составляют всего 2,4% населения США, но до начала конфликта на Ближнем Востоке они являлись объектом 60% религиозных преступлений на почве ненависти.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов по американским военным базам со стороны группировок, поддерживаемых Ираном.

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