Руководитель госдумы России приговорен к 15 годам заключения: что известно

На основе доказательной базы, которую собрали следователи Службы безопасности Украины, суд назначил 15 лет лишения свободы главе государственной думы федерального собрания России Вячеславу Володину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.

Служба безопасности Украина напомнила, что согласно материалам дела, должностное лицо является доверенным лицом главы кремля и принимало непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ.

Для этого 15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же время Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.

Позже спикер госдумы РФ организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".

Володин принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ / Фото: СБУ

В дальнейшем кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины.

"В данный момент чиновник продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет во время заседаний госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов. Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания", — уточнили в СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, спикер Госдумы РФ заявил, что СССР развалился из-за фильма. Володин обвинил в распаде СССР фильм "Интердевочка" 1989 года выпуска.

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