Руководитель госдумы России приговорен к 15 годам заключения: что известно

Чиновник Вячеслав Володин является доверенным лицом Путина и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ.
На основе доказательной базы, которую собрали следователи Службы безопасности Украины, суд назначил 15 лет лишения свободы главе государственной думы федерального собрания России Вячеславу Володину.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.
Служба безопасности Украина напомнила, что согласно материалам дела, должностное лицо является доверенным лицом главы кремля и принимало непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ.
Для этого 15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
В то же время Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.
Позже спикер госдумы РФ организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".
В дальнейшем кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины.
"В данный момент чиновник продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет во время заседаний госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов. Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания", — уточнили в СБУ.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, спикер Госдумы РФ заявил, что СССР развалился из-за фильма. Володин обвинил в распаде СССР фильм "Интердевочка" 1989 года выпуска.
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