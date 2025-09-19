ТСН в социальных сетях

Мир
У руководителя MI6 "нет доказательств", что Путин хочет мира в Украине

По словам главы британской разведки, несмотря на заявления о готовности к переговорам, президент России Владимир Путин не демонстрирует никакого желания завершить войну.

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Руководитель британской разведки MI6, сэр Ричард Мур, заявил, что нет "совершенно никаких доказательств" того, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет договориться о мире в Украине.

Об этом пишет The Independent.

"Он хочет навязать свою имперскую волю всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - сказал сэр Ричард Мур в британском консульстве в Стамбуле.

Кроме того, он назвал «ложью» заявления России о том, что ее победа над Украиной неизбежна.

Что предшествовало заявлению

Заявление главы MI6 прозвучало после ряда важных событий. В частности, Европейская комиссия подтвердила , что одобрила новый пакет санкций против России. Полные детали этого пакета ожидается объявить позже.

Кроме того, накануне во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил , что Путин «действительно его подвел», а расчет на дружеские личные отношения с диктатором не сработал. В свою очередь, Стармер подчеркнул, что Британия сотрудничает с США, чтобы усилить давление на Путина и заставить его согласиться на мирное соглашение.

Однако, несмотря на взаимные заявления об уважении и тесном сотрудничестве, Трамп и Стармер не смогли продемонстрировать единую позицию по войне в Украине. Хотя оба лидера отмечали желание прекратить огонь, их взгляды на лучшие методы давления на Россию оказались разными.

