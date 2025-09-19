- Дата публикации
У руководителя MI6 "нет доказательств", что Путин хочет мира в Украине
По словам главы британской разведки, несмотря на заявления о готовности к переговорам, президент России Владимир Путин не демонстрирует никакого желания завершить войну.
Руководитель британской разведки MI6, сэр Ричард Мур, заявил, что нет "совершенно никаких доказательств" того, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет договориться о мире в Украине.
Об этом пишет The Independent.
"Он хочет навязать свою имперскую волю всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - сказал сэр Ричард Мур в британском консульстве в Стамбуле.
Кроме того, он назвал «ложью» заявления России о том, что ее победа над Украиной неизбежна.
Что предшествовало заявлению
Заявление главы MI6 прозвучало после ряда важных событий. В частности, Европейская комиссия подтвердила , что одобрила новый пакет санкций против России. Полные детали этого пакета ожидается объявить позже.
Кроме того, накануне во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил , что Путин «действительно его подвел», а расчет на дружеские личные отношения с диктатором не сработал. В свою очередь, Стармер подчеркнул, что Британия сотрудничает с США, чтобы усилить давление на Путина и заставить его согласиться на мирное соглашение.
Однако, несмотря на взаимные заявления об уважении и тесном сотрудничестве, Трамп и Стармер не смогли продемонстрировать единую позицию по войне в Украине. Хотя оба лидера отмечали желание прекратить огонь, их взгляды на лучшие методы давления на Россию оказались разными.