Руководитель одного из крупнейших портов Европы просит отложить отказ от российского газа

Танкер из СПГ / © Getty Images

Реклама

Планы Европейского Союза прекратить импорт российского газа с 2027 г. вызвали новую дискуссию в энергетической отрасли.

Об этом сообщает Financial Times.

Руководитель испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что импорт российского сжиженного природного газа необходимо постепенно сокращать, однако сделать это одним днем невозможно.

Реклама

По его словам, резкий отказ от российского газа может привести к излишней зависимости Европейского Союза от поставок из США.

«Я считаю, что сейчас не время прекращать поставки газа из России, поскольку это может стать очень проблематичным вопросом для Европейского Союза», — подчеркнул Хименес.

Он добавил: «Нам нужна большая стойкость».

Также он обратил внимание, что импорт российского СПГ в ЕС в последнее время снова вырос на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, российский газ обычно дешевле американского, поэтому импортеры пытаются увеличить закупки до вступления в силу запрета.

Реклама

В то же время, правительство Испании поддерживает курс Евросоюза. Министр энергетики Сара Аагесен Муньос заявила, что нынешний рост импорта российского СПГ является временным явлением.

«Мы понимаем, что это связано с логистическими операциями в изменяющихся и очень нестабильных условиях по ценам», — отметила она.

Она также подчеркнула, что Европа должна полностью отказаться от российского газа с 1 января 2027 в соответствии с планом Еврокомиссии.

«Я подчеркиваю: да, мы считаем, что это возможно, и с 1 января Европа должна полностью отказаться от российского газа», — добавила министерша.

Реклама

По данным Financial Times, основная часть российского газа в настоящее время поставляется в Европу в виде СПГ из проекта Ямал СПГ. В то же время, доля американского сжиженного газа в импорте ЕС выросла с 6% в 2021 году до 29%, что сделало США вторым по объемам поставщиком после Норвегии.

Ранее сообщалось, что три страны Африки объединились для поставок в Европу 30 млрд кубов природного газа в качестве альтернативы российским энергоносителям.

Мы ранее информировали, что, несмотря на планы Европейского Союза постепенно отказаться от российского газа до 2027 года, закупки сжиженного природного газа из РФ продолжают стремительно расти.

Новости партнеров