Руководитель Ryanair подверг критике ЕС и призвал защитить европейские аэропорты

Ryanair / © Associated Press

Реклама

Беспилотники, нарушающие работу авиации в Европе, следует сбивать. Более того - европейские аэропорты стоит защитить.

Об этом он заявил гендиректор Ryanair Майкл О'Лири в интервью Politico.

"Почему мы не сбиваем эти дроны?", - подчеркнул О'Лири.

Реклама

Он подверг критике Евросоюз за неспособность защитить европейские аэропорты. Отмена и приостановка рейсов "разрушительна", заявляет руководитель Ryanair.

"Наша работа была нарушена три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей, а польские аэропорты были закрыты на четыре часа. На прошлой неделе датские аэропорты были закрыты примерно на два часа. Это носит разрушительный характер, и мы призываем к действиям", – сказал он.

О'Лири также считает, что предложенная в ЕС "стена дронов" не является решением и вряд ли будет иметь эффект. Он высказал мнение, что вполне вероятно то, что россияне могут запустить дрон с территории Польши?

Руководитель авиакомпании выразил скептицизм по поводу планов лидеров ЕС и доверия к ним.

Реклама

"Я не верю сидящим, пьющим чай и едят печенье европейским лидерам. Если вы не можете защитить даже полеты над Францией, какие у нас есть шансы, что они защитят нас от России?" – добавил он, имея в виду отмену рейсов над Францией во время стачек авиадиспетчеров в стране.

Как сообщалось, вечером 28 сентября в Норвегии из-за беспилотника развернули пассажирский самолет. Инцидент произошел на маршруте из Осло в город Бардуфосс на севере страны. В связи с происшествием аэропорт в Тромсе временно закрыли.

Несколько раз рейсы в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены из-за фиксации неизвестных дронов. В частности, это происходило ночью 22 и 25 сентября.

Напомним, 15 сентября был закрыт аэропор Люблина из-за российских дронов над Украиной. Заметим, аэродромы Жешува, Люблина и Варшавы также закрывались из-за «незапланированной военной активности» ночью 10 сентября, когда РФ атаковала Польшу дронами.

Реклама