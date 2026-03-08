Руководители Ирана проголосовали за преемника Хаменеи: СМИ раскрыли, кто это может быть

Флаг Ирана

В Иране могли завершить голосование по преемнику верховного лидера Али Хаменеи. По информации местных СМИ, главным претендентом на эту должность является его сын Моджтаба Хаменеи.

Об этом заявил высокопоставленный иранский священнослужитель и член Ассамблеи экспертов аятолла Хоссейнали Эшкевари, участвовавший в голосовании, передает Reuters.

По его словам, процесс голосования уже завершен, а результаты могут быть объявлены в ближайшее время.

"Голосование завершено, результаты будут объявлены в ближайшее время", - заявил Эшкевари в видеообращении, обнародованном в иранских медиа.

В последние дни Моджтаба Хаменеи рассматривается аналитиками как главный кандидат на должность верховного лидера — один из самых влиятельных должностей в государстве, предусматривающий контроль над ключевыми политическими и военными решениями страны.

Впрочем, возможное предназначение сына действующего лидера вызывает споры внутри иранской элиты. В политической шиитской традиции Ирана, сформированной после Исламской революции 1979 года, передача власти от отца к сыну не одобряется.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что такое решение может стать символическим шагом, призванным продемонстрировать стабильность и силу иранского режима на фоне внешнего давления.

Ситуация развивается на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль в последние дни продолжает удары по иранским объектам и военным деятелям.

В частности, израильская сторона заявила о ликвидации Аболкасема Бабаяна, недавно назначенного руководителем военной канцелярии верховного лидера.

В то же время, возможное назначение нового руководителя Ирана может обострить и международное политическое напряжение. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон должен участвовать в определении будущего лидера Ирана, однако Тегеран категорически отверг такую идею.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удерживаться у власти без одобрения Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон хочет избежать ситуации, когда через несколько лет снова придется возвращаться к конфликту с Ираном, особенно из-за риска создания ядерного оружия.

В Израиле также пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет "однозначной мишенью для уничтожения".

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.