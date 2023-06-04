Руководители ведущих разведок провели секретную встречу в Сингапуре и обсудили войну в Украине – Reuters

В Сингапуре представители около двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели тайную встречу в рамках форума безопасности "Диалог Шангри-Ла" в эти выходные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По данным издания, правительство Сингапура проводит подобные встречи уже несколько лет подряд в рамках форума, но ранее о них не сообщалось.

США, в частности, были представлены директором национальной разведки Аврил Хейнс. Также присутствовали председатель индийского агентства по сбору разведданных за рубежом, Research and Analysis Wing Самант Гоэл и представитель разведки Китая. Ни один представитель России не присутствовал на встрече, сообщил один из источников. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был на форуме, но сказал, что не присутствовал на разведывательной встрече, пишет агентство.

"Среди спецслужб существует негласный кодекс, согласно которому они могут говорить, когда более формальная и открытая дипломатия сложнее – это очень важный фактор во время напряжения, и событие в Сингапуре помогает этому способствовать", — рассказал источник.

Информации о повестке дня переговоров мало. Агентство сообщает только, что разведки обсуждали российско-украинскую войну и транснациональную преступность.

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия управляют так называемой сетью "Пять глаз" для сбора и обмена широким спектром разведывательных данных, а их представители разведки часто встречаются.

Более масштабные встречи разведывательного сообщества проходят реже и почти никогда не афишируются.

На форуме по безопасности более 600 делегатов из 49 стран провели три дня пленарных заседаний, а также двусторонних и многосторонних встреч за закрытыми дверями.

Напомним, посол США назвал самый большой провал Путина в войне против Украины.

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