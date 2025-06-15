Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / © AFP

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Иранский чиновник Али Асгар Хеджази начал тайные переговоры с представителями Кремля о возможности эвакуации в Россию в случае ухудшения ситуации в стране из-за ударов Израиля.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Хеджази, который занимает должность заместителя руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, от неназванного чиновника в Москве получил личные гарантии. Если ситуация в Иране обострится, Кремль организует для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации.

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Источники утверждают, что подобные договоренности есть и у других представителей руководства Ирана. Некоторые из них, как пишет Iran International, уже окончательно определили маршруты своего возможного побега.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем видеообращении намекнул, что высшее руководство Ирана уже «пакует чемоданы».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы запретил Израилю осуществить физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи