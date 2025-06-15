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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Руководство Ирана ведет переговоры с Кремлем о побеге в Россию — СМИ

Приближенные к аятолле Али Хаменеи чиновники якобы согласовывают пути возможной эвакуации.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / © AFP

Иранский чиновник Али Асгар Хеджази начал тайные переговоры с представителями Кремля о возможности эвакуации в Россию в случае ухудшения ситуации в стране из-за ударов Израиля.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Хеджази, который занимает должность заместителя руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, от неназванного чиновника в Москве получил личные гарантии. Если ситуация в Иране обострится, Кремль организует для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации.

Источники утверждают, что подобные договоренности есть и у других представителей руководства Ирана. Некоторые из них, как пишет Iran International, уже окончательно определили маршруты своего возможного побега.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем видеообращении намекнул, что высшее руководство Ирана уже «пакует чемоданы».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы запретил Израилю осуществить физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

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