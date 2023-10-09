"Руководство Израиля не избежит этой тяжелой операции": украинский эксперт – о развитии войны

Сергей Данилов ответил, может ли быть великая война на Ближнем Востоке.

Развитие событий на Ближнем Востоке зависит от Армии обороны Израиля, как быстро и эффективно она выполнит свои задачи в секторе Газа.

Об этом в эфире телемарафона 9 октября сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Несомненно шанс есть на то, что это будет региональной войной. Если подключится "Хезболла" (ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия – ред.). Но этот шанс не стопроцентный. По состоянию на данный момент он зависит от Армии обороны Израиля, насколько быстро и эффективно она выполнит свои задачи в секторе Газа", – сказал Данилов.

Он напомнил, что Израиль не будет говорить с ХАМАСом, о чем уже было официально заявлено.

"Даже если бы военное или политическое руководство сделало бы такое заявление, пошло бы на этот шаг, то это не нашло бы поддержки в израильском обществе. Наземная операция в секторе Газа – это то, что требует израильское общество. И как бы ни хотело политическое руководство избежать этой тяжелой операции, оно не будет противоречить обществу", – объяснил эксперт.

Добавим, что количество погибших в Израиле возросло до 900 человек. Армия обороны Израиля очистила территорию Израиля от последних террористов. Больше никто не нарушает границу, заявил спикер ЦАХАЛ.

Напомним также, что ЦАХАЛ ужесточает атаки против ХАМАС в Газе.

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