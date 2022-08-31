"Руководство РПЦ присоединилось к преступлениям войны против Украины": Штайнмайер сделал мощное заявление на Всемирном совете церквей

Политик прямо заявил, что руководство РПЦ присоединилось к преступлениям войны против Украины.

Об этом Штайнмайер сказал в выступлении на Ассамблее Всемирного совета церквей, впервые проходящей в Германии.

"Здесь, в Германии, мы с благодарностью помним, что немецким церквям фактически было разрешено посетить первую Ассамблею в Амстердаме в 1948 году, и их принимали как членов на равных. После ужаса, который Немецкий Рейх обрушил на мир, после войны, после систематических преследований и убийств европейских евреев – после всех этих невыразимых преступлений, это нельзя было воспринимать как должное", – заявил президент Германии.

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Он добавил – тот факт, что Всемирный совет церквей принял немецкие церкви в члены вскоре после Второй мировой войны не означает, что он закрыл глаза на эту вину. Однако это принятие помогло проложить путь для нового старта.

Об антисемитизме

Штайнмайер напомнил о "смертельном антисемитизме", который разжигался среди христиан и христианами на протяжении веков – в Германии и не только. Поэтому одной из самых текущих обязанностей христианских церквей во всем мире является выступление против антисемитизма.

"Мы должны осознавать, что антисемитизм может принимать разные формы. Однако он всегда остается идеологией ненависти с историей уничтожения. Безопасность еврейской общины – в Германии, в Израиле, в странах мира – должна быть одним из догматов всех религий. Мы никогда не должны позволить, чтобы религия, которая стремится строить, поощрять и учить людей, стала средством унижения других, орудием ненависти и насилия", – подчеркнул президент ФРГ.

О РПЦ и войне России против Украины

После этого он заявил, что на сегодняшний день главы РПЦ ведут своих членов и всю свою церковь "опасным и действительно кощунственным путем, который противоречит всему, во что они верят".

"Они оправдывают захватническую войну против Украины – против своих и наших братьев и сестер по вере. Мы должны выступить также здесь, в этой комнате, на этой Ассамблее против этой пропаганды, направленной против свободы и прав граждан другой страны, этого национализма, который произвольно утверждает, что имперские мечты диктатуры о гегемонии являются волей Бога. Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами этого разжигания ненависти, этой ненависти и этого преступного насилия!" – сказал Штайнмайер.

Он добавил, что нельзя сегодня молчать о военных преступлениях в Украине, которые происходят на глазах мира: ковровые бомбардировки и целенаправленные нападения на гражданские здания, жилые дома, больницы, торговые центры, вокзалы и общественные места.

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"Мы должны назвать это своим именем, собственно, мы должны это осудить, и, наконец, но не менее важно, как христианское сообщество, мы должны выразить свою преданность достоинству, свободе и безопасности народа Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать искренние поздравления делегациям церквей в Украине – и я надеюсь, что от этой встречи они смогут получить силу и поддержку для своих страдающих церквей и общин на родине", – сказал немецкий президент.

Он отметил, что на ассамблее присутствуют и представители РПЦ.

"Тот факт, что они здесь, не есть чем-то, что мы должны воспринимать как должное в наше время. Я ожидаю, что эта ассамблея не лишит их правды об этой жестокой войне и критики роли лидеров их церквей", — заявил Штайнмайер.

"Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины. Эта тоталитарная идеология, замаскированная под теологию, привела к полному или частичному уничтожению многих религиозных объектов на территории Украины – церквей, мечетей, синагог, учебных и административных зданий религиозных общин. Ни один христианин, еще обладающий своей верой, своим умом и чувствами, не сможет увидеть в этом волю Божью", – добавил президент ФРГ.

Напомним, в июле Канада ввела санкции против главы РПЦ, патриарха Кирилла.

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