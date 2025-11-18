Румыния эвакуировала все село после атаки РФ: в Украине отреагировали

Румыния. / © Associated Press

Реклама

В Румынии эвакуировали село Плауру в уезд Тулча, расположенный на противоположном берегу Дуная и граничащий с Одесской областью. Произошло это после того, как РФ атаковала в Измаиле судно с газом.

Появился комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

В своем сообщении в соцсети Х дипломат подчеркнул: атака страны-агрессора России на СПГ-танкер на Дунае свидетельствует о необходимости усиления давления на РФ для завершения войны в Украине.

Реклама

«После российской атаки, повредившей судно со сжиженным нефтяным газом в Одесской области, Румынии пришлось эвакуировать свою пограничную деревню. Брутальная эскалация российского террора грозит не только Украине, но и нашим соседям. Это подчеркивает необходимость коллективного давления на Москву, чтобы прекратить его», — написано в его сообщении.

Как сообщалось, в стране объявили эвакуацию еще одного села Чаталхиой, что тоже в уезде Тулчи. Глава уездного совета Тулча Гория Теодореску оценил, что временно эвакуация коснется примерно 100-150 человек, и будет продолжаться до стабилизации ситуации.

Напомним, ночью против 17 ноября россияне атаковали энергетический объект в Одесской области , а также порт. Во время ударов повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.