Румыния готова разместить у себя дополнительные силы НАТО из-за российской угрозы

Румыния готова разместить у себя дополнительные силы НАТО из-за российской угрозы

Президент Иоганнис подтвердил, что румынская власть готовится к потенциальным волнам беженцев из Украины.

Бухарест ведет переговоры с Соединенными Штатами и Францией по поводу увеличения количества их войск в Румынии. Также страна готова увеличить военное присутствие НАТО.

Об этом сказал президент Румынии Клаус Иоганнис, информируют Reuters и G4.

"После заявлений, сделанных США и Францией, мы находимся в контакте с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия", — отметил он.

Иоганнис призвал румын не бояться возможной войны, поскольку "Румыния как член НАТО пользуется всеми гарантиями безопасности".

Президент подтвердил, что румынская власть готовится к потенциальным волнам беженцев из Украины. Он напомнил, что Румыния имеет общую с Украиной границу протяженностью 600 км.

"Кризис безопасности, созданный Россией, касается не только Украины и не только европейской безопасности, но и безопасности всего евроатлантического пространства", — подчеркнул Иоганнис.

По его словам, дипломатический диалог должен играть ключевую роль в деэскалации, однако все должны быть готовы к сценарию, по которому Россия отказывается от диалога.

Также Иоганнис обратил внимание на опасность усиления военного присутствия России в Черноморском регионе, которое угрожает не только Украине, но и другим государствам региона.

Напомним, что Турция предложила проводить заседание ТКГ в Стамбуле.

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