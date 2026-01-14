Румыния готова серьезно обсудить объединение с Молдовой – советник президента

Румыния / © Associated Press

Реклама

Советник президента Румынии Эуджен Томак заявил, что Бухарест готов обсуждать сценарий объединения с Молдовой только в том случае, если Кишинев будет рассматривать это как реальную возможность.

Об этом Томак сказал в интервью CaleaEuropeană.

"Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова будет рассматривать его как вариант", – сказал Томак.

Реклама

Он отметил, что официальная позиция Румынии по объединению с Молдовой не изменилась с 27 марта 2018 года, когда парламент страны принял соответствующее заявление без единого голоса "против". Томак добавил, что общей целью обоих государств остается ускорение европейской интеграции Молдовы и подчеркнул важность ведения дискуссии в "чрезвычайно ответственных и серьезных тонах".

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что поддержала бы идею объединения страны с Румынией, но только при условии положительного результата на общенациональном референдуме.

"Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Маленькой стране как Молдова становится все труднее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России", - отметила Санду.