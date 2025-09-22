Румыния готовится к угрозам: почему президент срочно созвал Совет нацобороны

Никушор Дан созвал Совет национальной обороны / © Associated Press

Президент Румынии Никушор Дан созвал срочное заседание Высшего совета обороны, чтобы обсудить защиту от дронов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы румынского президента.

Заседание Высшего совета национальной обороны состоится в четверг, 25 сентября, во Дворце Котрочень.

Никушор Дан утвердил повестку дня заседания, содержащую:

определение целей, требующих защиты от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также установление общих технических требований к оборудованию и техническим системам для внедрения мер безопасности;

определение лиц, уполномоченных предписывать или одобрять выполнение мер против летательных аппаратов и воздушных средств, несанкционированно использующих национальное воздушное пространство, а также установление порядка информирования о принятых мерах по контролю за использованием национального воздушного пространства.

В рамках заседания Совета будут проанализированы другие актуальные вопросы в сфере национальной безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность совместной противовоздушной обороны с Польшей и Румынией. Он отметил, что координация действий по защите украинской и территории ЕС очень важна.