Румыния готовится к угрозам: почему президент срочно созвал Совет нацобороны
Румыния усиливает контроль над воздушным пространством. во время заседания Высшего совета обороны обсудят процедуру сбивания вражеских дронов в воздушном пространстве.
Президент Румынии Никушор Дан созвал срочное заседание Высшего совета обороны, чтобы обсудить защиту от дронов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы румынского президента.
Заседание Высшего совета национальной обороны состоится в четверг, 25 сентября, во Дворце Котрочень.
Никушор Дан утвердил повестку дня заседания, содержащую:
определение целей, требующих защиты от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также установление общих технических требований к оборудованию и техническим системам для внедрения мер безопасности;
определение лиц, уполномоченных предписывать или одобрять выполнение мер против летательных аппаратов и воздушных средств, несанкционированно использующих национальное воздушное пространство, а также установление порядка информирования о принятых мерах по контролю за использованием национального воздушного пространства.
В рамках заседания Совета будут проанализированы другие актуальные вопросы в сфере национальной безопасности.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность совместной противовоздушной обороны с Польшей и Румынией. Он отметил, что координация действий по защите украинской и территории ЕС очень важна.