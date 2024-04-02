Румыния хочет узаконить военную интервенцию: Минобороны представило радикальный законопроект

Если законопроект будет принят, Румыния получит основания для военного вмешательства на иностранной территории для "защиты своих граждан".

Минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне страны, в котором определяется концепция гибридных угроз безопасности. Законопроект предусматривает военное вмешательство за пределами территории страны, в случае угрозы жизни и безопасности румынских граждан.

Об этом пишет adevarul.ro.

Согласно законопроекту, кроме введения войск на территорию других государств, Румыния сможет применять и другие виды вмешательства для противодействия этим гибридным угрозам. Подобное вмешательство может инициироваться президентом Румынии и должно быть одобрено Высшим советом национальной обороны.

Кроме того, законопроект предлагает решения для координации сил безопасности в случае вооруженного конфликта, в частности:

первоочередную мобилизацию сотрудников полиции;

создание Национального военного командного центра;

оперативную интеграцию вооруженных сил Румынии, НАТО и ЕС.

"Этот аспект отражает обязанности, которые Румыния взяла на себя в качестве члена этих организаций, подчеркивая ее твердую приверженность международным стандартам сотрудничества в сфере безопасности", – говорится в материале.

Напомним, прифронтовые страны НАТО поддерживают идею Макрона о введении войск в Украину. В частности, в Финляндии считают, что нужно "заставить Россию догадываться о границах западной поддержки Киева".

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