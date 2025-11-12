- Дата публикации
Румыния хочет взять под контроль активы «Лукойла» для избежания санкций США
Из-за американских санкций против российского нефтяного гиганта «Лукойл» Румыния рассматривает возможность взять под государственный контроль его активы в стране.
Министр энергетики Румынии Богдан Иван заявил, что государство должно взять под контроль румынские активы российской компании «ЛУКойл», деятельность которой оказалась под угрозой из-за введенных Соединенными Штатами санкций.
Об этом сообщает HotNews.ro.
По словам Ивана, Румыния должна вмешаться, чтобы обеспечить исполнение международных санкций, защитить около 5 тысяч рабочих мест и гарантировать стабильность национальной энергетической системы.
«Румыния должна взять под контроль Petrotel Lukoil, чтобы гарантировать полное выполнение международных мероприятий и защитить национальные интересы», — подчеркнул министр.
Он также подчеркнул, что поддерживает жесткое исполнение санкций США против «Лукойла» и выступает против любых отсрочок или исключений.
«Я поддерживаю повторение и единственное применение санкций, инициированных США, на уровне всего Европейского Союза», — отметил Иван.
Ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «ЛУКойл» заявила о намерении избавиться от своих зарубежных активов.
Мы ранее информировали, что Австралия, официально прекратившая покупку российского топлива после вторжения РФ в Украину, с 2023 года фактически импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.