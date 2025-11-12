ТСН в социальных сетях

Румыния хочет взять под контроль активы «Лукойла» для избежания санкций США

Из-за американских санкций против российского нефтяного гиганта «Лукойл» Румыния рассматривает возможность взять под государственный контроль его активы в стране.

Игорь Бережанский
Румыния может взять под контроль активы ЛУКОЙЛа

Румыния может взять под контроль активы ЛУКОЙЛа / © Associated Press

Министр энергетики Румынии Богдан Иван заявил, что государство должно взять под контроль румынские активы российской компании «ЛУКойл», деятельность которой оказалась под угрозой из-за введенных Соединенными Штатами санкций.

Об этом сообщает HotNews.ro.

По словам Ивана, Румыния должна вмешаться, чтобы обеспечить исполнение международных санкций, защитить около 5 тысяч рабочих мест и гарантировать стабильность национальной энергетической системы.

«Румыния должна взять под контроль Petrotel Lukoil, чтобы гарантировать полное выполнение международных мероприятий и защитить национальные интересы», — подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что поддерживает жесткое исполнение санкций США против «Лукойла» и выступает против любых отсрочок или исключений.

«Я поддерживаю повторение и единственное применение санкций, инициированных США, на уровне всего Европейского Союза», — отметил Иван.

Ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «ЛУКойл» заявила о намерении избавиться от своих зарубежных активов.

Мы ранее информировали, что Австралия, официально прекратившая покупку российского топлива после вторжения РФ в Украину, с 2023 года фактически импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.

