Румыния и Болгария присоединились к Шенгену: какие изменения введены

Контроль на наземных пунктах пересечения границы отменен с 1 января.
1 января Румыния и Болгария присоединились к шенгенскому пространству, отменив пограничные проверки с другими странами ЕС.
Об этом сообщило издание Digi24.
Граждане этих стран могут свободно пересекать границы с другими членами Шенгена без дополнительных проверок.
Торжественно завершая это событие, болгарский и румынский министры внутренних дел встретились на пограничном переходе между городами Русу и Джурджу, чтобы открыть свободное пересечение международной границы.
По информации румынских медиа, "очереди на границе ушли в историю".
Однако путешественникам все равно необходимо иметь с собой любые идентификационные документы на случай выборочной проверки, которая может происходить в ближайшие месяцы. Также в эту ночь открыты границы между Болгарией и Грецией и между Румынией и Венгрией.
Напомним, кабмин изменил правила пересечения государственной границы во время военного положения мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет.
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