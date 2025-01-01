Румыния и Болгария присоединились к Шенгену: какие изменения введены

1 января Румыния и Болгария присоединились к шенгенскому пространству, отменив пограничные проверки с другими странами ЕС.

Об этом сообщило издание Digi24.

Граждане этих стран могут свободно пересекать границы с другими членами Шенгена без дополнительных проверок.

Торжественно завершая это событие, болгарский и румынский министры внутренних дел встретились на пограничном переходе между городами Русу и Джурджу, чтобы открыть свободное пересечение международной границы.

По информации румынских медиа, "очереди на границе ушли в историю".

Однако путешественникам все равно необходимо иметь с собой любые идентификационные документы на случай выборочной проверки, которая может происходить в ближайшие месяцы. Также в эту ночь открыты границы между Болгарией и Грецией и между Румынией и Венгрией.

Напомним, кабмин изменил правила пересечения государственной границы во время военного положения мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет.

Читайте также: