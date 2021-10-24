Румыния из-за коронавируса вводит жесткие правила карантина: какие будут ограничения

Румыния находится в "катастрофической" ситуации, но люди отказываются делать прививку.

Румыния усиливает карантин из-за роста больных коронавирусом и количества смертей от последствий COVID-19. В стране повторно вводят комендантский час и обязательное ношение масок во всех общественных местах.

Об этом заявил госсекретарь Министерства внутренних дел, руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций Раед Арафат, пишут Reuters и Еkathimerini.

По его словам, к рекордному количеству ежедневных смертей привело нежелание граждан вакцинироваться от коронавируса. Ситуацию в стране он назвал "катастрофической".

Таким образом, в течение не менее месяца в Румынии будут действовать усиленные ограничения. В частности, ношение защитных масок является обязательным как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, общественных местах, а также на рабочих местах и в общественном транспорте.

"С 22:00 до 5:00 по всей стране будет запрещено передвижение людей", — сказал Раед Арафат, уточнив исключением являются те, кто вакцинировался или оправился от коронавируса.

Также людям с вакцинацией или после перенесенной болезни предоставят доступ к большинству неважных общественных мест.

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Правительство Румынии призывает работодателей перевести персонал на удаленную работу.

Украинцы тоже могут предотвратить локдауну, а также уберечь себя от тяжелых последствий коронавируса благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Австрии также введут усиленные карантинные ограничения, в частности запрет выхода из дома, для людей, которые не вакцинированы от коронавируса, если и дальше будет фиксироваться рост числа новых заболеваний COVID-19.

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