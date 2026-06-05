Румыния останавливает движение через пункт пропуска для одной категории путешественников

Граница Украины с Румынией

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Румыния с 8 июня временно остановит движение транспорта через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе с Украиной. В то же время пешеходов будут пропускать в штатном режиме.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным румынской стороны, движение транспорта через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» будут временно ограничивать с 8 до 17 июня ежедневно с 09:00 до 16:00. Это связано связи с проведением ремонтно-инфраструктурных работ на мосту через реку Тиса.

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Однако пропуск пешеходов в указанный период будет происходить в обычном режиме.

«Просим учесть указанную информацию при планировании поездок и при необходимости выбирать альтернативные маршруты пересечения украинско-румынской границы», — призвали в таможенной службе Украины.

К слову, ранее Госпогранслужба Украины предупредила, что в июне на западной границе ожидается рост очередей на 20% из-за начала туристического сезона. Для ускорения пропуска будут привлекать дополнительный персонал и открывать новые рабочие места. Гражданам советуют заранее проверять срок действия паспортов, в частности детских, мониторить загруженность пунктов пропуска, выбирать менее популярные переходы и по возможности планировать поездку на менее загруженное время.

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