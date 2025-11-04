Румыния отреагировала на ночной удар РФ по портовой инфраструктуре в Одесской области

Истребитель F-16. / © Getty Images

Ночью против 4 ноября Румыния подняла в воздух четыре самолета из-за российской атаки на Одесскую область - к северу от Дуная.

Об этом сообщил ресурс Digi24 со ссылкой на румынское Министерство обороны.

"Ночью против 4 ноября силы Российской Федерации совершили два нападения на украинскую портовую инфраструктуру, расположенную на реке Дунай. В результате этих действий на украинском берегу наблюдались многочисленные взрывы", – говорится в сообщении.

В 00.17 на авиабазе Фетешт поднялись два истребителя F-16, а в 02.45 - два немецких Eurofighter Typhoon, которые дислоцируются на авиабазе "Михаил Когелничану". В минобороны подчеркивают, что летать взлетели для проведения наблюдений и обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Отмечается, что командиры самолетов имели разрешение на "поражение воздушных целей в случае их вхождения в национальное воздушное пространство". Впрочем, отметили в министерстве, никаких несанкционированных вторжений обнаружено не было, как и остатков летательных аппаратов.

Министерство национальной обороны заявило, что "решительно осуждает нападения РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру, действия, являющиеся серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности".

Как сообщалось, этой ночью россияне ударили по объекту энергетики в Одесской области. Был поврежден объект ДТЭК, но отключений света не произошло. Кроме того, под прицелом находилась портовая инфраструктура.

Напомним, в конце ноября из-за атаки РФ по Украине Румыния объявила тревогу. Жители северной части уезда Тулча получили сообщение RO-Alert из-за новой атаки дронами на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.