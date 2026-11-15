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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Тревожная ночь у дельты Дуная: Румыния дважды поднимала истребители из-за атаки на суда

Очередное обострение в акватории Черного моря: три гражданских судна подверглись ударам беспилотников неподалеку от румынского порта Сулина.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Атака на судно в Румынии.

Атака на судно в Румынии. / © Getty Images

В Черном море вновь возникла угроза гражданскому судоходству: три коммерческих судна подверглись ударам беспилотников вблизи дельты Дуная, неподалеку от румынского города Сулина.

Об этом сообщил премьер-министр Румынии Лука Никулеску в соцсети X.

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По словам главы румынского правительства, в ходе инцидента 14 ноября радары Министерства обороны страны также зафиксировали воздушные цели в этом районе. Поэтому Военно-воздушные силы Румынии дважды поднимали истребители в воздух. Никулеску отметил, что постоянно поддерживал связь с соответствующими органами власти, а безопасность моряков оставалась главным приоритетом.

"Безопасность моряков для нас - безусловный приоритет", - подчеркнул премьер.

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Лука Никулеску назвал атаки неприемлемыми и подчеркнул, что они являются нарушением международного права. По его словам, ситуация свидетельствует об ухудшении безопасности в регионе из-за войны России против Украины.

«Такие инциденты неприемлемы и составляют нарушение международного права. Они свидетельствуют об ухудшении ситуации безопасности, вызванной продолжающейся войной России против Украины», — заявил глава правительства.

Он также заверил, что Румыния вместе с союзниками продолжит принимать необходимые меры для укрепления безопасности в Черном море. Это остается одним из ключевых приоритетов правительства, сотрудничающего с региональными партнерами и НАТО.

Напомним, ранее ТСН.ua писал об атаке неизвестного беспилотника на гражданское судно у побережья Румынии, которое произошло 13 ноября. Этот случай снова привлек внимание к угрозам для судоходства в Черном море.

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