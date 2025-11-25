Румыния поднимала истребители: ночью российские дроны залетели на территорию НАТО и Молдовы

F-16 / © Associated Press

Реклама

Утром 25 ноября системы наблюдения Румынии и Молдовы зафиксировали несколько пролетов дронов над своей территорией.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии и Пограничная служба Республики Молдова.

Первую воздушную цель радары Министерства национальной обороны Румынии обнаружили вблизи уезда Тулча. Объект двигался в направлении государственной границы и в 06:28 стал причиной поднятия в воздух двух немецких Eurofighter Typhoon с базы Михаила Когелничану.

Реклама

По данным оборонного ведомства, дрон пересек воздушное пространство Румынии со стороны украинского Вилково и двигался в районе Килия-Веке. В 06:55 местным жителям в Тулче поступило сообщение Ro-Alert.

В 07:11 экипажи Eurofighter Typhoon сообщили, что радиолокационный контакт с целью уже зафиксирован над территорией Украины, за пределами румынского воздушного пространства.

Впоследствии, в 07:37, по тревоге подняли еще два самолета F-16 Fighting Falcon с базы Борча. Из-за угрозы в 07:48 система Ro-Alert сработала и в уезде Галац. Уже в 07:50 радарные комплексы зафиксировали второе вторжение дрона — на этот раз именно над Галацем. Один из F-16 установил радиолокационный контакт с целью.

В то же утро о подобном инциденте заявила и Пограничная служба Молдовы. По данным Воздушной службы Минобороны страны, Shahed был обнаружен в южном регионе — между Виноградовцем и Вулканештами. Далее аппарат двигался в направлении румынской границы и пролетел между населенными пунктами Колибаши и Вадул-Лу-Исак, после чего пересек границу и вошел в воздушное пространство Румынии.

Реклама

Молдовская сторона сразу проинформировала Румынию. Пограничники заявили, что территория возможной траектории полета проверяется, но пока признаков опасности для населения не обнаружено.

Впоследствии украинские пограничные органы передали Молдове данные о еще одном Shahed, зафиксированном на радаре. Дрон двигался в направлении Майяки — Удобое — Паланка, временно пролетая над территорией Молдовы. После возвращения в Украину он совершил еще один пролет — на этот раз в направлении Лимаское на левом берегу Днестра.

Напомним, ночью и утром 25 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.