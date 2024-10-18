Румыния поднимала в воздух четыре истребителя из-за неизвестного беспилотника

Беспилотник проник на глубину до 14 км в юго-восточном уезде Констанца.

В четверг, 17 октября, Румыния подняла в воздух четыре истребителя после того, как беспилотник, вторгся в ее воздушное пространство.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Румынии заявило, что около 16:00 по Гринвичу радар зафиксировал пересечение сухопутной границы страны. Объект был впервые обнаружен, когда он направлялся в сторону Румынии над Черным морем.

В ответ были подняты два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18, которые выполняют задачи по патрулированию румынского воздушного пространства до конца года. Однако пилотам не удалось обнаружить беспилотник. Местным жителям в уезде Констанца было рекомендовано спрятаться.

Напомним, 17 октября Россия снова атаковала Украину. В частности, под вражеским ударом оказался Киев.

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