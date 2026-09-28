Румыния подняла F-16 из-за воздушной цели со стороны Украины: что известно

Румыния подняла F-16 / © Associated Press

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Вечером 27 сентября румынские системы радиолокационной слежки зафиксировали воздушную цель, которая направлялась со стороны Украины. Из-за этого инцидента Минобороны Румынии подняло в воздух истребители F-16.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

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Из-за нарушений воздушного пространства Румыния поднимала в небо истребители F-16

Радары заметили объект, когда тот двигался по украинской территории неподалеку от румынской границы, севернее поселка Килия-Веке.

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Чтобы среагировать на потенциальную угрозу, с 86-й авиабазы Борча в воздух подняли пару F-16 ВВС Румынии. Самолеты, выполнявшие задания по патрулированию в составе Воздушной полиции, вылетели для слежки за развертыванием событий.

Параллельно Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости проинформировать гражданских в приграничной области Тулча. Уже в 20:35 местные жители получили уведомление RO-Alert.

По данным мониторинга, цель пересекла государственную границу Румынии вблизи населенного пункта Чаталкиой и продолжила движение вдоль пограничной полосы. Ориентировочно через 10 минут она исчезла с радаров возле села Сомова.

Угроза прошла, и в 22:05 воздушную тревогу на территории Тулча отменили.

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Утром 28 сентября на место возможного падения объекта направится специализированная группа специалистов Министерства обороны Румынии для тщательного обследования местности.

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Напомним, в ночь на 27 сентября неизвестная воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной в районе поселка Килия-Веке. Из-за потенциальной угрозы жителям северной части уезда Тулча в 23:32 направили уведомление через систему RO-Alert и объявили воздушную тревогу.

Для контроля ситуации и мониторинга воздушного пространства румынские военные привлекли собственный вертолет IAR-330 SOCAT и подняли в воздух два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании. В течение нескольких минут объект двигался вдоль Килийского устья, после чего радиолокационный контакт с ним был потерян в районе села Пардина.

Около 00:48 воздушная тревога в уезде Тулча была отменена. Об этом официально сообщило Министерство обороны Румынии.

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