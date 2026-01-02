Румыния подняла истребители F-16 из-за угрозы российских дронов: что известно

Истребители F-16 / © Associated Press

В пятницу, 2 января, жители приграничного румынского уезда Тулча получили экстренные уведомления RO-Alert об угрозе падения объектов с воздуха. Причиной стал очередной налет российских беспилотников на украинские порты, расположенные прямо у границы с Румынией.

Об этом сообщает Romania journal.

Министерство национальной обороны Румынии (MApN) сообщило, что система воздушного наблюдения зафиксировала группу БпЛА, двигавшихся в сторону украинской границы. В 11:50 с 86-й авиабазы в Фетеште на перехват были подняты два истребителя F-16. Самолеты патрулировали приграничную зону для мониторинга ситуации. В 12:22 воздушная тревога была отменена. По официальным данным, несанкционированные нарушения авиапространства Румынии на этот раз не зафиксированы.

Отмечается, что система гражданской защиты RO-Alert призвала людей немедленно найти укрытие. В Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) «Дельта» объяснили, что сигнал носил превентивный характер из-за риска падения обломков сбитых целей.

Как сообщает издание, несмотря на серьезность предупреждения, жители Тулчи восприняли его сдержанно. Местные жители в комментариях журналистам отмечают, что уже привыкли к таким сообщениям, однако жалуются на отсутствие достаточного количества публичных укрытий в зонах отдыха.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года на территории Румынии (в том числе в уезде Тулча) неоднократно находили фрагменты российских дронов. Аналогичное предупреждение жители региона получали и на Новый год. На данный момент звонков по поводу повреждений или пострадавших не поступало. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, российская террористическая армия чаще атакует Украину ударными беспилотниками среди бела дня, чтобы увеличить нагрузку на украинскую ПВО.

Также в ночь на 2 января российские оккупанты нанесли удар тремя ударными беспилотниками по больнице в городе Семеновка на Черниговщине.