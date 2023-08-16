Румыния подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на современных истребителях F-16. В стране создадут региональный центр подготовки.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Иоганнис во время своей речи.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза миссии. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", — подчеркнул президент Румынии.

По словам Клауса Иоганниса, его страна вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за мир и свободу.

"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", — добавил румынский лидер.

Президент также подчеркнул, что Бухарест в значительной степени осознает риски, связанные с недавней эскалацией на Дунае, где вблизи территориальных вод Румынии были нанесены россиянами удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Напомним, ранее стало известно, в какой стране украинские пилоты начнут обучение на F-16. Украинские пилоты начнут проходить обучение на самолетах в Дании.

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