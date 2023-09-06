Румыния подтвердила падение российского "Шахеда" на своей территории: "Такое невозможно обойти"

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию.

Об этом пишут CNN и румынское издание Digi24.

Министерство обороны сначала отрицало сообщение в начале этой недели о том, что части российского беспилотника упали на румынском берегу Дуная, однако 6 сентября страна подтвердила эту информацию.

Константин Спону, представитель Министерства обороны, сообщил что министр Анхель Тилвар находится в Чаталкьои, и что следователи группы MApN, исследующие этот район, сообщили вечером о "серии фрагментов, которые могут быть частями из беспилотника". Он добавил, что принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности воздушного пространства.

Министра сопровождают начальник Генерального штаба обороны Даниэль Петреску и начальник штаба Военно-воздушных сил Виорел Пане, а также префект Тульчи.

"Такую ситуацию нельзя считать чем-то, что можно обойти молча", — подчеркнул Спону.

Он добавил, что идет расследование инцидента.

"Расследование, которое проводят специалисты MApN, прояснит ситуацию, и мы обнародуем выводы. Все процессуальные шаги, которых требует ситуация, сделаны и будут сделаны. Установлены конкретные меры по усилению технической способности, мониторингу ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины, мы приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности воздушного пространства", — сказал Спону.

Напомним, в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщили в украинском МИД.

Однако румынское Минобороны это сразу отрицало. Также 5 сентября президент Румынии тоже заявил, что на территории его государства не упали российские дроны.

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