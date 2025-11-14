Румыния представила послу России доказательства нарушения воздушного пространства: фото

Фрагмент российского дрона, обнаруженный в Румынии

В пятницу, 14 ноября, российского посла в Румынии вызвали в штаб-квартиру Министерства иностранных дел этой страны. Ему были предоставлены доказательства нарушения воздушного пространства Румынии российским беспилотником в ночь на 11 ноября.

Об этом говоритсяв заявлении МИД Румынии.

«Фрагменты, найденные румынскими властями на месте крушения самолета, несомненно, доказывают его причастность и участие в массированных атаках той ночью на украинскую гражданскую инфраструктуру, расположенную вблизи границы с Румынией», — говорится в пресс-релизе, опубликованном румынским внешнеполитическим ведомством.

Министерство иностранных дел также заявляет, что «румынская сторона во время вызова посла Российской Федерации выразила свой решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который является нарушением суверенитета Румынии».

Также представители Министерства иностранных дел обратили внимание на повторение этих ситуаций, которые «представляют особенно серьезные риски для безопасности граждан Румынии, а также для безопасности Румынии и региона».

Министерство иностранных дел «в очередной раз решительно осудило незаконные и безответственные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру вблизи границы с Румынией и напомнило об исключительной ответственности Российской Федерации за агрессивную войну против Украины».

В румынском МИД также обратили внимание на то, что «Румыния имеет право принимать необходимые правовые меры для защиты своих граждан и территории, в частности с помощью всего спектра политических инструментов, включая санкции».

«Несмотря на безответственные и незаконные действия Российской Федерации, граждане Румынии в зоне пролета ни разу не находились в прямой и непосредственной опасности. Румыния и союзники имеют возможности и рамки для действий для управления любой рискованной ситуацией. Румыния постоянно контактирует со своими союзниками и другими членами ЕС по этим вопросам», — отметили в сообщении.

Напомним, в этот же день послу РФ в Азербайджане Михаилу Евдокимову выразили протест из-за российского обстрела, который повредил азербайджанское посольство в Киеве. Одна из российских ракет «Искандер» упала возле этого дипломатического представительства.