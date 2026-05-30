Румыния срочно получает военное подкрепление после инцидента с российским дроном

Итальянский солдат / © Associated Press

После инцидента с российским беспилотником в румынском городе Галац Италия решила ускорить отправку военного контингента в Румынию, чтобы усилить подготовку к противодействию угрозам со стороны Москвы.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на правительственные источники в Италии.

По информации издания, около 100 итальянских военнослужащих и несколько боевых самолетов прибудут в Румынию уже 15 июня. Хотя миссия была запланирована ранее, ее реализацию решили ускорить после недавнего инцидента с российским дроном в приграничном с Украиной регионе.

Итальянские военные будут базироваться на авиабазе Михая Когелничану вблизи Констанцы, которая является одним из ключевых военных объектов на восточном фланге НАТО и расположена относительно близко к району потенциальных угроз со стороны России.

По информации Digi24, основной целью миссии станет подготовка румынских военных к борьбе с беспилотниками и другими современными воздушными угрозами.

Речь идет о подразделениях, которые специализируются на противовоздушной обороне и воздушных операциях. Вместе с военными в Румынию могут быть переброшены не только истребители, но и специализированные средства борьбы с дронами, включая беспилотники-перехватчики.

По данным источников издания, будущая операция отличается от традиционных миссий воздушного патрулирования НАТО и будет иметь отдельный характер.

Ожидается, что итальянский контингент будет находиться в Румынии около месяца, проводя учения и отрабатывая сценарии реагирования на возможные воздушные угрозы.

Реакция Рима на инцидент в Галаце

После падения российского беспилотника в районе Галаца руководство Италии публично выразило поддержку Румынии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о солидарности с румынским народом и направил соответствующее сообщение своему румынскому коллеге.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что инцидент касается не только Румынии, но и всего евроатлантического пространства, назвав его атакой на союзника и государство-члена Европейского Союза.

На фоне роста количества случаев проникновения российских беспилотников в воздушное пространство стран восточного фланга НАТО решение Рима ускорить отправку военных рассматривается как один из шагов для усиления готовности союзников к возможным новым угрозам со стороны России.

Дрон РФ в Румынии — что известно

Ночью 29 мая дрон РФ влетел в 10-этажный дом в румынском городе Галац. Пострадали по меньшей мере два человека. Из дома эвакуировали 70 жителей. Минобороны Румынии заявило, что этот БпЛА был российского происхождения.

Воздушные силы Румынии подняли два истребителя F-16, которые поддерживал вертолет, для перехвата воздушной цели. Впрочем, румынские военные не уничтожили российский дрон. Минобороны объяснило это тем, что они не могут рисковать «созданием большей угрозы».

Президент Румынии Никушор Дан обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и договорился продолжать координацию в рамках Альянса для укрепления обороны и восточного фланга.

