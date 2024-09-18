Румыния требует решительной реакции НАТО на российские беспилотники

В странах восточного фланга НАТО озабочены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство.

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар требует от НАТО принять "решительные скоординированные" меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство стран-членов Альянса во время атак на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление прозвучало в среду, 18 сентября, во время встречи в Бухаресте министров обороны так называемой Бухарестской девятки – стран восточного фланга НАТО.

Румынский министр обороны отметил, что в странах восточного фланга НАТО озабочены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство, в частности, в Польше и Румынии.

Также читайте Падение российских дронов в Латвии и Румынии: как отреагировали в Белом доме

По этому поводу Ангел Тилвар отметил необходимость "скорейшего внедрения ротационной модели противовоздушной обороны и интегрированной противоракетной обороны".

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что на встрече министров обороны НАТО в октябре предстоит рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, входящих в воздушное пространство союзников.

"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях России", – добавил Залевский.

Напомним, группа российских беспилотников типа Shahed в ночь на 8 сентября нарушила воздушное пространство Румынии.

Читайте также: