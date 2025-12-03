Румыния уничтожила украинский дрон Sea Baby в Черном море

Дрон Sea Baby. Иллюстративное фото

Водолазы Военно-морских сил Румынии обезвредили морской дрон Sea Baby в Черном море, который якобы создавал угрозу для судоходства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Операцию выполняли специалисты 39 водолазного центра при поддержке корабля морского наблюдения Береговой охраны. Они обследовали морскую зону примерно в 67 км к востоку от порта Констанцы.

После анализа дрейфующего объекта солдаты обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby (морской дрон). Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта. Морской дрон был уничтожен путём контролируемой детонации.

В Румынии похвастались, что их войска с начала полномасштабной войны в Украине постоянно контролируют морскую и речную зону ответственности как с помощью кораблей и самолетов из собственного оборудования, так и в сотрудничестве с другими государствами НАТО.

Также румыны пожаловались, что еще одной серьезной угрозой морской безопасности являются дрейфующие морские мины. За последние четыре года в Черном море было обезврежено около 150 морских мин, семь из которых уничтожены Военно-морскими силами Румынии.

Ранее президент Турции Эрдоган пожаловался, что атаки на танкеры «теневого флота» России в Черном море являются «тревожной эскалацией».

Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.

В ответ Турция и Казахстан заявили, что ожидают от Украины недопущения подобных инцидентов.