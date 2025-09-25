Румыния утвердила правила сбития вражеских дронов и самолетов — будут ли открывать огонь по "Шахедам"

Румыния разработала правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих ее воздушное пространство

Румыния разработала правила сбития дронов и самолетов, нарушающих ее воздушное пространство.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на министра национальной обороны Румынии Ионуца Моштяну.

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) завершил разработку методологической базы для применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.

В этих случаях окончательное решение принимает командир операции, а в случае гражданских самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство, решение принимает министр.

В контексте гражданских самолетов Моштяну привел пример терактов 11 сентября в США, когда боевики захватили пассажирские лайнеры.

Процедура будет включать в себя три основных этапа — идентификацию, глушение и вмешательство, детали которых засекречены.

В то же время, Моштяну подчеркнул, что применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой, если другие шаги игнорируются, а самолет не идентифицируется и не покидает воздушное пространство Румынии.

Ранее Владимир Зеленский ответил, помогут ли Польша и Румыния сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.