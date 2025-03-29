Румыния увеличит количество кораблей в Черном море для усиления роли НАТО

Румыния увеличит количество кораблей в Черном море

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Высший совет обороны Румынии одобрил план пополнения своего флота легким корветом, чтобы повысить свою роль в Черном море и на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщил офис президента Румынии по итогам заседания CSAT, передает Reuters .

Сообщается, что участники обсуждения согласились с тезисом о необходимости поэтапного увеличения оборонных расходов, а также повышения участия страны в поддержке мира на Европейском континенте.

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Высший совет обороны Румынии отметил необходимость поддержания тесных отношений с США и усиления потенциала сдерживания на восточном фланге НАТО.

«В этом контексте безопасности на сегодняшнем заседании члены Совета проанализировали и одобрили предоставление ВМС Румынии нового легкого корвета, способного выполнять множество миссий в кратчайшие сроки, с тем, чтобы Министерство национальной обороны предприняло необходимые шаги для осуществления закупки», — говорится в прессрелизе.

Также в документе указано, что наличие корвета будет иметь значительное влияние на нынешний флот и поможет в противодействии всем видам классических, асимметричных, гибридных и других угроз.

Ранее сообщалось, что российские власти готовятся к широкомасштабной конвенционной войне против НАТО.

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