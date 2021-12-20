Румыния ужесточает правила въезда: что нужно знать украинцам, чтобы не платить 19 тыс. гривен штрафа

Румыния ужесточает правила въезда: что нужно знать украинцам, чтобы не платить 19 тыс. гривен штрафа

Теперь всем, кто планирует попасть в страну, необходимо заполнить цифровую анкету.

С 20 декабря Румыния ужесточает правила въезда в страну. Теперь всем, кто планирует попасть в страну, необходимо заполнить цифровую анкету. За отказ от её заполнения предусмотрен штраф от 12 тыс. до 19 тыс. гривен.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Эта анкета является инструментом направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На основе анкетных данных сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Румынии отмечают, что лица, прибывающие в пункты пропуска страны любыми путями (наземным, воздушным транспортом и т.п.) без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев, то есть от 12 до 19 тыс. гривен.

Сообщается, что цифровую анкету можно сформировать в электронном виде. Она должна содержать:

имя и фамилию;

идентификационные и контактные данные личности;

страна, область и населенный пункт, из которого человек путешествует в Румынию, включая транзит;

населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;

транспортное средство, на котором человек путешествует в Румынию;

дата въезда в Румынию;

данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Напомним, Польша изменила порядок пропуска на границе украинцев, а также граждан других стран, не входящих в Европейский Союз. В частности, Польша дополнила категорию лиц, которым для въезда на ее территорию не требуется негативный результат тестирования.

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