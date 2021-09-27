Румыния ужесточила правила въезда: украинцам разъяснили новые правила

Самоизоляция после прибытия в Румынию будет обязательной для иностранцев, впрочем есть и исключения.

Румыния усиливает карантинные правила пересечения границы и вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов из третьих стран. Обязательного карантина могут избежать граждане, которые, например, имеют COVID-сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

"Для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим (по домашнему/задекларированной адресу) на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна с которой они прибывают", — говорится в сообщении.

Исключения могут быть применены к лицам:

вакцинированным против COVID-19 и прошло 10 дней с момента второй прививки

остаются в Румынии на срок менее 3 дня в неотложных случаях и имеют сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до поездки

переболевшим коронавирусом за последние 180 дней до въезда в страну и имеют соответствующий сертификат;

дети до 6 лет, а после этого возраста и до 16 лет они должны предоставить сертификат об отрицательном результате теста;

направляются транзитом, если они покидают территорию Румынии не позже, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;

трансграничные работники, которые въезжают в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы и граждане Румынии;

ученики/студенты с целью обучения или осуществления деятельности, связанной с обучением, вступлением в румынских учебных заведений (что подтверждается документально);

лица, переданы румынской стороне на основании соглашений о реадмиссии, возвращены по ускоренной процедуре;

члены международных спортивных делегаций, прибывающих в Румынию для участия в спортивных соревнованиях при наличии сертификата об отрицательном результате теста.

Отмечается, что окончательное решение о пропуске через государственную границу Румынии принимается непосредственно в румынском пункте пропуска, на основе предоставленных документов и с учетом карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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