Румыния в письменном виде запретила Орбану делать скандальные заявления во время пребывания в стране

Виктора Орбана это задело и он посоветовал своим "румынским друзьям", что если президент Румынии поедет в Венгрию, ему не скажут, о чем он может говорить.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что МИД Румынии направил ему письмо, в котором рассказал, о чем нельзя говорить в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном румынском городке Беиле Тушнад.

Об этом пишет Telex.hu.

Хотя Бухарест попросил Орбана не говорить о том, что может оскорбить чувство румын, в частности о национальных символах и национальных меньшинствах, он поздравил венгров, пришедших с национальным флагом и флагом секеев (этнической группы мадьяр в Руминии).

"Ладно, я просто скажу, что они существуют, и есть право венгров, которые живут здесь", – сказал премьер.

Министерство иностранных дел Румынии также попросило Орбана не говорить о несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии.

"Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы", – подчеркнул Орбан.

"Президенту Румынии мы не будем указывать, о чем можно говорить"

Как отмечает "Европейская правда", премьер Венгрии также ответил своим "румынским друзьям", что если президент Румынии отправится в Венгрию, ему не скажут, о чем он может говорить.

Что предшествовало

В 2022 году в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Тогда же многолетняя советница Орбана Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним после скандальной речи о "чистоте нации" и "упадке Европы".

Скандальные заявления Орбана

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

"Ясно одно, мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", — сказал венгерский премьер.

Орбан также заявил, что "Украина больше не является суверенным государством", потому что якобы зависит от США и Запада.

Друг Путина также выразил мнение, что выиграть войну против России "невозможно". Орбан заявил, что "Украина не достигнет ничего". Именно поэтому перемирие является единственным выходом из ситуации, убежден политик.

Он уже не раз заявлял, что, по его мнению, Украина не в состоянии выиграть войну. По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США".

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