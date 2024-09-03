Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан проложат линии электропередач по дну Черного моря - АР

Проект был одобрен лидерами четырех стран в 2022 году.

Сегодня, 3 сентября, стартовал совместный проект Румынии, Венгрии, Грузии и Азербайджана по установлению линии электропередач в Черном море, целью которого является доставка больше возобновляемой энергии в Европейский Союз с восточного Кавказа.

Об этом сообщает АР.

Он набрал обороты после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и подчеркнула зависимость ЕС от российских энергоносителей, поскольку цены резко выросли. С этого времени блок из 27 стран пытался отказаться от российской энергии.

Кабель соединит Азербайджан, который, как полагают, имеет значительный потенциал для производства электроэнергии на ветровых электростанциях Каспийского моря с членами ЕС Румынией и Венгрией через Грузию.

Министры правительств четырех стран обсудили совместное предприятие в столице Румынии, заявив, что проект поможет укрепить энергетическую безопасность и снизить цены на электроэнергию для потребителей.

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что проект имеет стратегическое значение для его страны и ЕС в целом.

Его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов заявил, что использование возобновляемых источников энергии поможет решить проблемы изменения климата.

К участникам встречи присоединился замминистра энергетики Болгарии, чтобы обсудить присоединение этой страны к проекту.

Следующая встреча по проекту состоится на заседании ООН по изменению климата, которое состоится в Азербайджане.

Напомним, накануне стало известно, что Турция хочет присоединения к БРИКСу. Среди других стран, желающих присоединиться к блоку, есть Малайзия, Таиланд и Азербайджан.

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