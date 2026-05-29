Румыния закрывает консульство РФ и высылает генконсула: Бухарест прямо обвинил Москву

Никушор Дан / © Associated Press

Румыния объявит генерального консула России в Констанце персоной нон грата, а само консульство РФ в городе будет закрыто. Такое решение было принято после инцидента с российским беспилотником, который упал на многоквартирный дом в Галаце.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Высшего совета обороны страны, передает Digi24.

По словам румынского президента, инцидент произошел накануне вечером. В результате падения дрона пострадали двое граждан Румынии. В квартире на 10-м этаже многоэтажки произошли взрыв и пожар.

«Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали двое граждан Румынии, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России, стране, которая более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины. В связи с этой ситуацией генеральный консул Российской Федерации в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто», — заявил Никушор Дан.

Президент Румынии также подчеркнул, что речь идет именно о вылетевшем с территории РФ российском беспилотнике «Герань-2». По его словам, румынская сторона знает траекторию дрона, его маршрут через Украину и место входа в воздушное пространство Румынии.

Дан уточнил, что беспилотник был частью группы из 43 российских дронов, однако лишь один из них достиг территории Румынии.

Отдельно румынский президент подверг критике политиков и лидеров мнений в Румынии, которые пытаются оправдать Россию после этого инцидента.

«Хочу отметить безответственность некоторых румынских политических лидеров и лидеров общественного мнения, пытающихся оправдать Россию за этот инцидент. Теперь румынские граждане могут увидеть, кто прозападный, а кто только имитирует прозападные настроения», — добавил он.

Никушор Дан также поблагодарил партнеров по Европейскому Союзу и НАТО за солидарность после инцидента. По его словам, реакция союзников подтверждает единство и солидарность евроатлантического сообщества.

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей.

Для перехвата беспилотника в 01:19 с авиабазы Фетешть подняли два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет. Пилоты получили разрешение на поражение воздушной цели. Тем не менее, румынские военные не уничтожили российский дрон, потому что в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

В НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать оборону против всех угроз, включая дроны».

