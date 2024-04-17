Румыния заявила, что нашла среди беженцев из Украины российских шпионов: детали

Шпионы пытались собрать информацию о Румынии, военных учениях, дислоцированных в стране войсках и помощи Украине.
Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT — орган, возглавляющий президент государства и координирующий оборонную политику Румынии) заявил, что страна стала мишенью для сети российских шпионов, которые были среди украинских беженцев.
Об этом пишут Digi24 и G4 Media.
"Эти люди приехали как украинские беженцы. Именно поэтому нашей власти было трудно разобраться, кто убегает от войны, а кто имеет другие цели в нашей стране", – пишут в румынских СМИ.
Шпионы пытались собрать информацию о Румынии, военных учениях, дислоцированных в стране войсках и помощи Украине.
Кроме того, злоумышленники пытались:
- проникнуть в критические коммуникационные и ІТ-инфраструктуру;
- подорвать из-за дезинформации и пропаганды доверия румын к своей армии и союзникам, а также к лидерам страны.
Напомним, что Бельгия расследует вмешательство России в выборы Евросоюза.
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