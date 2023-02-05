Румынию накрыл мощный снегопад – тысячи потребителей остались без света

В Румынии тысячи потребителей остались без света из-за мощных снегопадов.

Об этом сообщает Digi24.

Около половины территории страны накрыла метель.

Самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах – горном массиве на западе и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около 4 тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.

В нескольких случаях спасателям пришлось вытаскивать из сугробов авто с застрявшими на дороге людьми.

Метеорологи также предупредили, что температура воздуха в горных районах может снизиться до -15 градусов.

Напомним, в субботу, 28 января, сильный снег и метели парализовали движение транспорта на половине территории Румынии. Люди спасались из снежной ловушки пешком.

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