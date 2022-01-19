Румынию засыпало снегом: какая ситуация в стране

Худшая ситуация сложилась в горных районах.

Румыния страдает от последствий зимней непогоды: сильные осадки накроют страну.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.

Худшая ситуация сложилась в горных районах. Синоптики сообщают о порывах ветра, скорость которого достигала сотни километров в час.

Из-за непогоды дороги перекрыли. Чрезвычайным службам пришлось помогать нескольким людям, которым из-за состояния здоровья нужно было добраться до больниц. Стихия также повредила линии электропередачи. Без света осталось по меньшей мере две тысячи пользователей.

Новости мира: Румыния страдает от последствий зимней непогоды

Как сообщалось, в Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере два человека. Более 30 тысяч населения остались без света. Снежный ураган был такой силы, что опрокидывал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Некоторые очевидцы говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.

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