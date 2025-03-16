Она заявила, что "У Румынии есть территории, которые незаконно удерживает Украина".

Лидер румынской партии SOS România Диана Шошоаке направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразила недовольство из-за отказа в регистрации ее кандидатом на президентские выборы в Румынии. В этом же письме она заявила о намерении "вернуть" территории Украины, которые, по ее мнению, румынские.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шошоаке обратилась к Путину после того, как Центральная избирательная комиссия Румынии во второй раз отказала ей в регистрации из-за антиконституционных заявлений. Политика не считает это решение политически мотивированным и связывает его с собственными пророссийскими взглядами.

В своем обращении она назвала нынешнюю ситуацию в Румынии "диктатурой" и заявила, что "У Румынии есть территории, которые незаконно удерживает Украина" из-за "несправедливого" пакта Риббентропа-Молотова.

"Мы имеем право защищать румын на этих территориях и стремимся их вернуть", — написала Шошоаке, добавляя, что ее требование следует учитывать во время мирных переговоров по Украине.

Напомним, Центральный избирательный орган Румынии запретил ультраправому пророссийскому кандидату Калину Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах, которые состоятся в мае этого года.