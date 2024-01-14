Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска с Украиной – подробности

Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет" заблокировано.
На территории Румынии местные фермеры 14 января снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Так, около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии была получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", расположенного напротив украинского пункта пропуска "Порубное".
"Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины производится установленным порядком", — сообщили пограничники.
Напомним, в субботу, 13 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" напротив украинского "Порубное".
Однако блокада продолжалась недолго. Уже в тот же день вечером пункт пропуска в Румынии в сторону Украины был разблокирован.
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