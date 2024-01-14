Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска с Украиной – подробности

На территории Румынии местные фермеры 14 января снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии была получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", расположенного напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

"Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины производится установленным порядком", — сообщили пограничники.

Напомним, в субботу, 13 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" напротив украинского "Порубное".

Однако блокада продолжалась недолго. Уже в тот же день вечером пункт пропуска в Румынии в сторону Украины был разблокирован.

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