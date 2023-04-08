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Румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты на территории НАТО: что произошло

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3580
Время на прочтение
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Румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты на территории НАТО: что произошло

Фото: Getty Images

Румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты, пересекшие зону ответственности НАТО.

В пятницу, 7 апреля, румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты, которые были замечены в международных водах в зоне ответственности НАТО.

Об этом сообщают Воздушные силы Румынии.

Отмечается, что два истребителя F-16 отряда Карпатских Вайперов получили уведомления из Центра воздушных операций НАТО в Юдеме, Германия, что в зоне ответственности НАТО были замечены два неустановленных самолета, летающих над международными водами.

После перехвата истребители идентифицировались как российские Су-27. Румынские пилоты сопровождали их до выхода из зоны ответственности Североатлантического союза.

Отмечается, что румынские F-16 отправились на задание через шесть дней после начала их дежурства в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии.

Напомним, страны-члены НАТО с 12 по 23 июня проведут крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defender 2023. В частности, на территории граничащих с Россией стран.

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Дата публикации
Просмотры
3580
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