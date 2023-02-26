Румынские пограничники обнаружили без сознания украинца на берегу Тисы – мужчина умер

Мужчину без сознания обнаружили на берегу пограничной реки Тиса.

В Румынии, на берегу реки Тиса, местные пограничники обнаружили без сознания 52-летнего украинца. Позже врачи констатировали его смерть.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время обмена информацией стало известно, что румынские пограничники обнаружили на берегу реки Тиса без сознания 52-летнего гражданина Украины. Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. В медицинском заведении, куда доставили утопленника, врачи констатировали смерть", — говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе рассказали, что в течение суток они задержали девять уклонистов, мужчины пытались незаконно пересечь границу: семь – с Румынией, двое – с Венгрией.

В частности, пятеро правонарушителей в гидрокостюмах были недалеко от населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Это в 10 метрах от границы. Военнослужащие произвели предупредительный выстрел, чтобы остановить нарушителей.

Кроме того, еще двое мужчин призывного возраста были задержаны вблизи границы Венгрии.

Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали группу из 10 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. За незаконное пересечение границы организаторы схемы брали до $5000.

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