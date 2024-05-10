Румынские пограничники заявили об увеличении количества беглецов из Украины: данные шокируют

С начала войны 19 человек погибли, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией.

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину примерно 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией.

Об этом заявил представитель пограничной полиции Румынии Флорин Коман, которого цитирует " Радио Свобода ".

Он заявил, что в подавляющем большинстве мужчины просят защиты у властей Румынии из-за нежелания идти в армию. За это время 19 мужчин погибли, пытаясь незаконно пересечь границу, из которых 11 утонули в реке Тиса. Еще несколько человек погибли в горах из-за отсутствия теплой одежды.

Кроме того, сообщается, что вблизи северных провинций Марамуреши жители Румынии спасли около 100 мужчин, которые бежали из Украины.

Румынские пограничники заявляют, что с начала года поток нелегальных нарушителей границы начал расти после спада в 2023 году.

С января по апрель текущего года румынские пограничники зафиксировали 1218 случаев незаконного пересечения государственной границы и задержали 2373 гражданина Украины. После задержания они все обращались к властям Румынии с просьбой о временной защите.

Напомним, ранее сообщалось, что для украинцев могут измениться правила пересечения границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Рада увеличила штрафы для уклонистов от мобилизации.

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